Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flüchtiger Dieb durch Passanten gestellt

Erfurt (ots)

Arglos wähnte sich ein 67-jähriger Erfurter, als er am frühen Freitagnachmittag in einem großen Erfurter Einkaufszentraum seinen Einkauf bezahlen wollte. Dessen gut mit Geld bestücktes Portemonnaie zog die Aufmerksamkeit eines polizeibekannten 30-jährigen Erfurters auf sich. Dieser nutzte den Moment, um die Geldbörse aus der Hand des Opfers zu ziehen und anschließend zu flüchten. Der Bestohlene setzte zur Verfolgung an und machte durch Rufe auf den hinwegeilenden Dieb aufmerksam. Dieser wurde durch einen Radfahrer gestoppt und durch weitere, couragiert hinzueilende Passanten bis zur Übergabe an die Polizei festgehalten.

Den 30-jährigen Dieb erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Da der Radfahrer, welcher den Dieb stoppte und sich bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort befand, nach Zeugenaussagen von dem Dieb möglicherweise angegriffen wurde, wird jener gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0213645/2019 unter 0361-7443-0 im Erfurter Inspektionsdienst Süd zu melden. (StSchu)

