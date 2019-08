Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolg der Erfurter Polizei

Erfurt (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Erfurt, der der Polizei bereits wegen zahlreicher Drogen- und Eigentumsdelikte bekannt war, wurde am Mittwochabend in Erfurt mit Drogen und zwei gestohlenen Fahrrädern festgestellt. Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen konnten Elektronikartikel sichergestellt werden, die aus einem kürzlich begangenen Ladendiebstahl in Weimar stammten. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen Es laufen derzeit gegen ihn weitere Ermittlungsverfahren wegen zahlreichen Ladendiebstählen und Hehlerei. Bereits in der vergangen Woche wurde bei einer Durchsuchung Parfüm, Unterhaltungselektronik und Werkzeuge in Originalverpackung in einem Gesamtwert von 3.500 Euro sichergestellt, die inzwischen verschiedenen Warenhäusern in Erfurt, Weimar und Gotha zugeordnet wurden. Das Gericht erließ gestern bei einer Haftrichtervorführung einen Haftbefehl. Der 37-Jährige wurde am Donnerstag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (JN)

