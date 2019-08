Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht

Erfurt (ots)

Am Donnerstagvormittag fuhr ein Hyundai-Fahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Am Rosenweg beim Ausparken gegen einen Einkaufswagenunterstand und flüchtete. Zuvor stieg er aber noch aus und sammelte diverse Fahrzeugteile ein. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und meldete sich bei der Polizei. Die Beamten konnten den 77-jährigen Fahrer an der Wohnanschrift antreffen. Am Auto waren deutliche Unfallspuren zu sehen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von fast 0,5 Promille an. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt um zu klären, ob der Mann bereits zum Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr. (JN)

