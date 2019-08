Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb überwältigt

Erfurt (ots)

Mit dem falschen Ladendetektiv legte sich Donnerstagmittag ein 38-jähriger Dieb in der Erfurter Innenstadt an. Der Langfinger hatte sich in einem Supermarkt eine Jagdwurst eingesteckt und beabsichtigte den Markt ohne zu bezahlen, zu verlassen. Dies merkte ein 43-jähriger Ladendetektiv, der ihn daraufhin ansprach. Der Dieb versuchte nach dem Angestellten zu schlagen und zu treten. Davon ließ sich der Ladendetektiv aber nicht einschüchtern. Er überwältigte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest. (JN)

