Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schleuder sichergestellt

Sömmerda (ots)

Am Donnertagnachmittag wurde in der Innenstadt von Sömmerda ein 31-Jähriger Mann kontrolliert. Neben einem Fahrrad, aus dem die Rahmennummer herausgeschliffen war, führte er in einer Fahrradtasche eine Schleuder bei sich. Aufgrund ihrer Bauart unterlag sie dem Waffengesetz und stellte eine Ordnungswidrigkeit dar. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse wurde das Fahrrad sichergestellt. (JN)

