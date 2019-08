Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgefahren und verletzt

Erfurt (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Straße Am Herrenberg zu einem Auffahrunfall. Eine 57-jährige Daimler-Fahrerin fuhr stadtauswärts und musste verkehrsbedingt auf Höhe der Körnerstraße bremsen. Das merkte ein 51-jähriger Motorradfahrer hinter ihr zu spät und fuhr auf. Der Krad-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der 51-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. (JN)

