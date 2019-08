Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

Als ein 83-jähriger Mann am Mittwochvormittag in Melchendorf auf seinem Grundstück mit Gartenarbeiten beschäftigt war, stieg ein Dieb über ein Fenster in sein Wohnhaus ein. Er durchwühlte mehrere Schränke und erbeutete so mehrere hundert Euro Bargeld und eine Goldkette. Als der 83-Jährige in sein Haus ging, überraschte er den Dieb. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht und rannte davon. (JN)

