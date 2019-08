Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliche Beute

Erfurt (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Diebe in einem Tennisclub im Erfurter Norden. Über ein Fenster gelangten die Langfinger gewaltsam in das Gebäude. Dort verwüsteten sie ein Büro und rissen in den Umkleiden Lampen herunter. Mit leeren Händen verließen sie das Vereinsgebäude nicht. Sie erbeuteten elf Paar neuwertige Tennisschuhe. (JN)

