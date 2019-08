Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Yamaha gestohlen

Erfurt (ots)

Einem 37-jährigen Mann wurde am Erfurter Nettelbeckufer das Motorrad gestohlen. Er hatte am Dienstagmorgen die schwarze Yamaha XT600 mit einem Kettenschloss gesichert abgestellt. Am Mittwochabend stellte er den Diebstahl seines Motorrads fest. Er selbst hatte die Yamaha erst vor wenigen Wochen gekauft. Zum Wert des Motorrads können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. (JN)

