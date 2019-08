Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad gestohlen

Sömmerda (ots)

Ein 36-Jähriger stellte sein Fahrrad am 16.08.2019, gegen 15:00 Uhr, vor einem Haus in Sömmerda, Albert-Schweitzer-Straße, in einem Fahrradständer ab. Um es vor Diebstahl zu schützen, sicherte er das schwarz/grün/blaue Fahrrad mit einem Schloss. Um 18:30 Uhr stellte er den Diebstahl seines Fahrrads fest. Das Pedelec der Marke Giant hatte einen Wert von 3.000 Euro. Wem wurde ein solches Fahrrad zum Kauf angeboten oder kann Angaben zum Verbleib machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) entgegen. (JN)

