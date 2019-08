Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck und Münzsammlung gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Rentnerehepaar aus Erfurt musste gestern Abend mit Entsetzen feststellen, dass in ihr Einfamilienhaus in Möbisburg-Rhoda eingebrochen wurde. Während die Bewohner nicht zu Hause waren, verschafften sich die Einbrecher Zugang in das Haus. Sie durchwühlten das gesamte Mobiliar und erlangten Schmuck und eine Münzsammlung. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren. Das Haus ist eigentlich mit einer Alarmanlage ausgestattet. Der Eigentümer hatte beim Verlassen aber unglückerweise vergessen, sie scharf zu schalten. (JN)

