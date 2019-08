Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann sorgte für Aufsehen - Erfurt

Erfurt (ots)

Auf dem Klinikgelände der Nordhäuser Straße hat ein Mann am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Der Mann lief mit einer Waffe in der Hand auf dem Klinikgelände. Die Polizei war innerhalb von kürzester Zeit vor Ort und konnte den 41-jährigen Mann außerhalb des Geländes feststellen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden. Der 41-Jährige wurde vorsorglich kurzzeitig gefesselt und wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in die Klinik verbracht. Die Waffe wurde sichergestellt und gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell