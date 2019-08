Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Alkohol - Erfurt

Erfurt (ots)

Eine Frau wurde am Dienstag Zeugin eines Unfalls auf dem Parkplatz am Thüringen-Park. Sie beobachtete, wie ein Auto gegen einen Honda fuhr und meldete den Unfall über Notruf der Polizei. Die Polizisten waren kurze Zeit später am Unfallort und konnten den 38-jährigen Unfallverursacher am Wegfahren hindern. Der aus Rumänien stammende Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er erreichte bei dem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille. (CD)

