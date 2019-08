Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verräterisches Licht - Erfurt

Erfurt (ots)

Mit gleich mehreren Streifenwagen rückten Polizeibeamte am Dienstagabend in der Löberstraße an, nachdem dort eine Anwohnerin das Licht von Taschenlampen in einem Gebäude wahrgenommen und einen Einbruch vermutet hatte. Nachdem das Haus von der Polizei umstellt war, wurden in dem leerstehenden Haus drei Männer und eine Frau im Alter von 35 bis 55 Jahren festgestellt. Ihren Angaben zufolge, hatten sie dort eine Unterkunft gesucht. Die Polizisten fanden in dem Gebäude verschiedene Fahrradrahmen auf, wobei eines der Fahrräder wegen Diebstahl in Fahndung stand. Alle vier Personen waren der Polizei wegen verschiedenen Delikten, unter anderen auch wegen Eigentumsdelikten bekannt. Die Fahrradteile wurden sichergestellt. (CD)

