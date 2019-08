Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fenster beschädigt

Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende in der Bahnhofstraße in Sömmerda die Fensterscheibe einer Praxis. Wie das Loch in die doppelverglaste Scheibe kam ist unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. (JS)

