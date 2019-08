Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad geraubt

Erfurt (ots)

Zwei Bekannte trafen gestern Abend am Berliner Platz aufeinander. Der 27-Jährige Täter sprach den Anderen an und forderte die Herausgabe eines Mountainbikes. Um seine Forderung zu untermauern griff er den Gleichaltrigen an und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Mann ging zu Boden. Der Täter nutzte die Chance und verschwand mit dem Rad der Marke Canyon im Wert von 1000 EUR. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern noch an. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell