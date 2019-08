Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Eine Kaffeemaschine und ein Flachbildfernseher im Gesamtwert von knapp 300 EUR verschwanden aus einer Kellerbox eines Mehrfamilienhauses am Herrenberg. Diebe hatten sich Zutritt zu dem Kellerbereich verschafft und den Verschlag gewaltsam geöffnet. Ein paar Straßen weiter griffen Unbekannte über eine Kellertür und gelangten so an Zeltteile. Sie stahlen die Beute im Wert von ca. 100 EUR. Auf drei Fahrräder hatten es Diebe in der Konrad-Zuse-Straße abgesehen. Die Diebe zerstörten die Schlösser der Kellerbox und entwendeten die Fahrräder. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht klar. (JS)

