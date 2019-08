Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Fahrzeugen

Erfurt (ots)

Das Wochenende nutzten Diebe im Fuchsgrund. Sie beschädigten die Scheibe eines Sprinters und durchwühlten das Fahrzeug. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Ein Frisörkoffer wurde gestern Morgen aus einem Auto am Roten Berg gestohlen. Um an die Beute zu gelangen wurde auch hier eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ebenfalls am Roten Berg schlugen Unbekannte die Scheibe eines Opels ein und stahlen eine Sporttasche. (JS)

