Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerische Anrufe

Erfurt (ots)

Gestern kam es im Stadtgebiet vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Fünf Senioren meldeten sich bei der Polizei und gaben an, dass sie von vermeintlichen Verwandten kontaktiert wurden. Allen wurde vorgegaukelt, dass die Anrufer Nichten oder Neffen seien und Geld für eine Eigentumswohnung benötigen. Während die Polizisten die Anzeige bei einer 90-Jährigen aufnahmen, riefen die Betrüger erneut an. Die Polizisten führten das Gespräch, ohne dass die Anrufer die Ordnungshüter am anderen Ende bemerkten. 38.000 Euro forderten sie, außerdem horchten sie den Beamten nach Wertgegenständen aus. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Die Polizei weißt noch einmal daraufhin, keine Auskünfte an Fremde bzgl. Vermögenswerten zu erteilen. Kontaktieren sie ihre Verwandten unter den ihnen bekannten Rufnummern und stellen sie sicher, dass sie nicht von Betrügern angerufen wurden. Sollte dies doch der Fall sein, informieren sie unbedingt die Polizei. (JS)

