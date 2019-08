Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rüstige Rentnerin

Erfurt (ots)

Mit einer taffen Rentnerin legte sich gestern ein 30-Jähriger in Erfurt an. Der Mann begegnete der Seniorin im Eingangsbereich eines Supermarktes und trat ihr unvermittelt vors Schienbein. Die 79-Jährige ließ sich das nicht gefallen und griff zum Telefon. Sie informierte die Polizei und folgte dem Mann. An einer Straßenbahnhaltestelle stellte sie rüstige Rentnerin den Mann zur Rede. Als sich der 30-Jährige bedrohlich vor der betagten Dame aufbaute und zum Schlag ausholte, setzte die 79-Jährige Tierabwehrspray ein. Der Betrunkene ließ von ihr ab, setzte sich in eine Straßenbahn und fuhr davon. Aufgrund der Nachwehen des Pfeffersprays bestellte sich der Angreifer einen Rettungswagen. Als der Mann die Tram verließ, warteten dann neben dem Rettungswagen auch die Polizeibeamten und konnten die Identität des 30-Jährigen klären. (JS)

