Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ruhestörungen

Erfurt (ots)

Zu unzähligen Ruhestörungen rückten Polizeibeamte am Wochenende im gesamten Stadtgebiet aus. Anwohner beschwerten sich über zu laute Musik. So sorgten die Polizisten u. a. in Marbach, Kühnhausen, am Roten Berg, in Stotternheim, am Ringelberg, im Rieth und Bereich Ilversgehofen für Ruhe. Ruhestörung ist kein Kavaliersdelikt. Anzeigen und Bußgelder können die Folge sein. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell