Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Radler

Erfurt (ots)

Einen betrunkenen Fahrradfahrer wollten Beamte am Samstag, gegen 06:00 Uhr, in der Innenstadt kontrollieren. Als der 30-Jährige versuchte zu flüchten, konnte er nach kurzer Verfolgung in der Trommsdorfstraße gestellt werden. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 2 Promille. Sonntagmorgen war auf dem Anger ein 18-jähriger Radfahrer unterwegs. Die Polizisten waren auf ihn aufmerksam geworden, weil er Schlängellinien fuhr. Über 1,8 Promille zeigte das Messgerät bei der anschließenden Kontrolle. Ein 53-jähriger Radfahrer fiel den Beamten gestern Mittag in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Er hatte eine Sturzverletzung. Bei der anschließenden Kontrolle erreichte der Radfahrer einen Wert von fast 1,4 Promille. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell