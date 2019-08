Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster wieder aufgefunden

Erfurt (ots)

Der seit dem 14.08.2019 vermisste 67-jährige Niederländer wurde am heutigen Tag in Kölleda im Landkreis Sömmerda wohlbehalten wieder aufgefunden. Der Mann war in der Erfurter Innenstadt verschwunden, als er mit Verwandten die Landeshauptstadt besuchte. Wie der Mann nach Kölleda gekommen ist, ist bislang noch unklar. Die Erfurter Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die aktive Unterstützung bei der Fahndung. (JN)

