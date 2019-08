Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schulwegüberwachung zum Schulstart

Erfurt (ots)

Mit gezielten Verkehrskontrollen zum Schulstart kam die Polizei in Sömmerda und Erfurt heute zum Einsatz. Die in jedem Jahr stattfindenden Kontrollen dienen dabei vor allem dem Schutz der Erstklässler vor Schulen und auf den Schulwegen. Im Landkreis Sömmerda kontrollierten die Beamten in Kölleda, in Erfurt in der Büßlebener Straße und Wendenstraße. Hier kam es zu keinen nennenswerten Vorkommissen. Es blieb bei mündlichen Verwarnungen und einem belehrenden Gespräch. Anders sah es aber in der Blumenstraße an der Schule aus. Neben der Polizei kamen hier der Stadtordnungsdienst und der Dispatcher der EVAG zum Einsatz. Bei sechs ersten Klassen und wenigen Parkmöglichkeiten vor der Schule, war mit Verkehrsstörungen zu rechnen. Eltern parkten ihre Autos am Plauener Weg, sodass für die ankommenden Schulbusse kein Durchkommen mehr war. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf einem Schulweg in Gispersleben fuhren insgesamt vier Autos und ein Lkw zu schnell. Eine 29-jährige Renault-Fahrerin war bei erlaubten 30 km/h mit 52 km/h unterwegs. (JN)

