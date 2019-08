Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Festnahme von Taxifahrer unterstützt

Erfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zu einem Beziehungsstreit in den Erfurter Norden gerufen. Als der 22 Jährige Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde, mitbekam, dass die Polizei auf dem Weg war, ergiff er über den Balkon die Flucht. Ziemlich sportlich muss er gewesen sein, denn er schaffte es, aus der dritten Etage unverletzt nach unten zu klettern und wegzurennen. Mehrere Anwohner und ein Taxifahrer zeigten den Polizisten, wo der Mann hingerannt war. Zwei Kollegen nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und wurden sogar vom Taxifahrer mitgenommen. Der Mann wähnte sich in Sicherheit als das Taxi an ihm vorbeifuhr und schließlich auf ihn wartete. Nichts ahnend lief er an dem stehenden Taxi vorbei als die aussteigenden Polizisten ihn ergriffen und die Handschellen klickten. (TL)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell