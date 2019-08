Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Immer wieder der Luisenpark

Erfurt (ots)

Am Samstagabend war wieder einmal der mehrfache Einsatz der Erfurter Polizei im Luisenpark von Nöten. In den Abendstunden kam es wie schon so oft in diesem Jahr zu Anwohnerbeschwerden durch ruhestörenden Lärm. Bei einem ersten Einsatz gegen 20 Uhr war lautstark abgespielte Musik einer ca. 30-köpfigen Gruppe Jugendlicher die Ursache des Lärms. Die anwesenden Personen wurden hierauf angesprochen, ihre Identitäten wurden festgestellt, die Musik abgestellt und weitere Maßnahmen bei Nichteinhaltung eines erträglichen Lautstärkepegels wurden angedroht. Der gewünschte Effekt des ersten Einsatzes hielt allerdings nur circa eine Stunde, sodass es gegen 21:40 Uhr zu einem erneuten Einsatz kam. Hier wurden 20 Jugendliche im Park angetroffen. Um weitere Einsätze in dieser Nacht zu vermeiden wurde die Personen allerdings diesmal des Parks verwiesen. Gegen alle Anwesenden wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Während des Einsatzes kam es außerdem noch zu einer Beleidigung zum Nachteil eines eingesetzten Beamten. Hier erwartet den betreffenden Jugendlichen eine Strafanzeige.(T.K.)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell