Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rollstuhlfahrer verletzt

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagmittag ein 47-jähriger Rollstuhlfahrer in Sömmerda zu. Der Mann fuhr auf dem Fußweg des Stadtrings und beabsichtige, die Karl-Marx-Straße zu überqueren. Dabei achtete er aber nicht auf den Fahrzeugverkehr. Eine 52-jährige Skoda-Fahrerin, die gerade von der Karl-Marx-Straße in Richtung Stadtring fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit den Rollstuhlfahrer zusammen. (JN)

