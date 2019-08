Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungstreffer

Erfurt (ots)

Erfurter Polizisten kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen 50-jährigen Mann am Wiesenhügel. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen. Bereits 1,5 Stunden später saß er hinter Gittern in einem Thüringer Gefängnis. (JN)

