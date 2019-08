Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrt missachtet

Erfurt (ots)

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Donnerstagmorgen über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße am Wiesenhügel. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 59-jährigen Frau, die mit ihrem BMW bereits auf der Straße fuhr. Folglich kam es zum Zusammenstoß der Beiden. Der 19-Jährige verletzte sich leicht. Am BMW entstand Sachschaden. (JN)

