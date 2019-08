Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Transporter aufgebrochen

Erfurt (ots)

In der Tungerstraße am Erfurter Herrenberg schlug in der Nacht zum Donnerstag ein Dieb zu. Er hatte es auf einen Ford Transit abgesehen. Nachdem er eine Scheibe des Transporters eingeschlagen hatte, gelang es ihm in das Wageninnere zu gelangen. Dort stahl er unbemerkt zwei Elektro-Gartengeräte mit Akku im Wert von etwa 2.500 Euro. (JN)

