Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten Marinus Johannes Schoneveld

Erfurt (ots)

Seit dem 14.08.2019 wird der 67-jährige Niederländer Marinus Johannes Schoneveld vermisst. Als Tourist besuchte er mit Verwandten am gestrigen Tag die Innenstadt von Erfurt. Letztmalig wurde er am 14.08.2019, gegen 13:15 Uhr, im Bereich der Schlösserstraße gesehen. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen. Vermutlich ist er orientierungslos und hält sich in Erfurt auf. Möglicherweise ist er auch zu Fuß auf dem Weg zu seinem Hotel nach Georgenthal. Herr Schoneveld kann wie folgt beschrieben werden:

- 192 cm groß, schlank - kurze, blonde Haare mit grauem Ansatz und Seitenscheitel - 3-Tage-Bart - gebückte Haltung - starker Raucher - spricht sehr gut deutsch, englisch und niederländisch

Er ist bekleidet mit:

- mittelbrauner Jacke - rot-weiß-gestreiften Shirt - knielanger, grauer Hose mit vielen, sichtbaren Taschen - braunen, abgelaufenen Schuhen

Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Herrn Schoneveld geben oder hat ihn seit seinem Verschwinden gesehen?

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell