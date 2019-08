Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nordhäuser Straße von Erfurt trieb ein Langfinger im Keller eines Mehrfamilienhauses sein Unwesen. Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch gelangte er auf unbekannte Art und Weise in das Haus. Im Keller öffnete er gewaltsam mehrere Kellerabteile. In der Kellerbox eines 65-jährigen Mannes wurde der Dieb schließlich fündig. Er stahl ein Mountainbike der Marke Cannondale im Wert von 3.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell