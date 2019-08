Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

Langfinger schlugen von Dienstag zu Mittwoch in Gispersleben zu. Ein 56-jähriger Mann hatte seinen Firmenwagen in der Straße Zur Alten Ziegelei geparkt. In einem unbeobachteten Moment brach ein Dieb den VW-Bus auf und entwendete einen Werkzeugkoffer, sowie mehrere Elektrowerkzeuge. Der Wert der Beute kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. (JN)

