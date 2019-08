Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kontrolle verloren

Erfurt (ots)

Eine 78-jährige Opel-Fahrerin verlor am Mittwochmorgen in Bischleben-Stedten die Kontrolle über ihr Auto. An einer Engstelle auf der Straße kam ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegen. Da es nicht möglich war an einander vorbei zu fahren, setzte die Frau ihren Opel zurück. Dabei fuhr sie eine Böschung seitlich hinauf und ihr Wagen überschlug sich. Der Corsa kam auf dem Dach zum Liegen. Die 78-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Glücklicherweise verletzte sie sich nicht. Ihr beschädigtes Auto musste allerdings abgeschleppt werden. (JN)

