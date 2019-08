Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Paketbote bestohlen

Erfurt (ots)

Ein Paketzusteller lieferte am Donnerstagnachmittag in der Krämpfervorstadt Pakete aus. Ein Dieb nutzte einen kurzen Moment, als der Bote nicht am Transporter war. Er griff in den offen stehenden Wagen und stahl mehrere Pakete. In einem Nebeneingang öffnete der Langfinger seine Beute und flüchtete unerkannt mit dem Inhalt. Was der Dieb aus den Paketen gestohlen hat, ist bislang noch unklar. (JN)

