Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheiben zerstört

Erfurt (ots)

Auf ein Schreibwarengeschäft im Erfurter Norden hatte es ein Dieb in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Mit einem Nothammer bewaffnet schlug er drei Scheiben der Haupteingangstür ein. Beim Versuch durch das beschädigte Sicherheitsglas in den Laden zu gelangen, stellte er sich aber ungeschickt an. Ihm gelang es nicht in das Geschäft einzubrechen, sodass er unverrichteter Dinge den Tatort verließ. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (JN)

