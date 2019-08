Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ertappt

Erfurt (ots)

Als eine unbekannte Frau am Dienstagabend von einem Firmengelände in Gispersleben Gasflaschen stehlen wollte, wurde sie von einem Lkw-Fahrer erwischt. Der 52-jährige Fahrer wurde gegen 20:50 Uhr durch Geräusche aufgeschreckt, als er gerade in der Fahrerkabine ruhte. Durch das Fenster erblickte er eine Frau, die gerade eine Gasflasche über den Zaun warf. Als er sie ansprach ließ sie ihre Beute zurück und flüchtete mit einem Fahrrad und Anhänger in Richtung August-Röbling-Straße. Die Frau war etwa 40 Jahre alt und hatte rote Haare. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu der unbekannten Frau machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 204590 entgegen. (JN)

