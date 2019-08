Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupfer gestohlen

Erfurt (ots)

Kupfer im Wert von knapp 2500 EUR stahlen Unbekannte in der Nacht vom 09. - 10.08.2019. Die Diebe waren in eine Fabrik in Weißensee eingedrungen und zerstörten dabei eine Kette samt Vorhängeschloss. Wie die Diebe die knapp 300m Kupferkabelschrott abtransportierten, muss noch ermittelt werden. (JS)

