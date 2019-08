Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmierfinken gestellt

Erfurt (ots)

Eine Zeugin beobachtete heute Nacht drei Graffiti Sprayer in der Innenstadt. Das Trio beschmierte eine Hauswand mit einem 6m breiten und knapp 2m hohen Schriftzug. Danach flüchteten die drei. Zwei der Schmierfinken konnten im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Dabei entledigten sie sich einer Tüte mit mehreren Spraydosen, die im Anschluss aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Auch ein Handy wurde eingezogen. Mit diesem hatten die Jugendlichen ihre Aktionen gefilmt und ihre Graffitis fotografiert. Zu dem dritten Sprayer dauern die Ermittlungen noch an. (JS)

