Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kältemittel ausgetreten

Erfurt (ots)

Gegen 11.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass in einem Supermarkt am Domplatz Kältemittel ausgetreten ist. Im Kellerbereich des Hauses erhöhte sich der Druck des Überdruckventils und so konnte das Kältemittel entweichen. Durch Polizei und Feuerwehr wurde der Bereich weiträumig abgesperrt, der Straßenbahnverkehr war in der Zeit beeinträchtigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 13.00 Uhr konnte der Verkehr wieder frei gegeben werden. (JS)

