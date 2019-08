Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Hund eskaliert

Erfurt (ots)

Gestern Abend eskalierte ein Streit um einen Hund in Weißensee. Nachdem sich ein junges Paar getrennt hatte und der Hund bei dem Mann verblieb, fordert die Ex Freundin gestern Abend die Herausgabe des Tieres. Zur Unterstützung brachte sich die 21-Jährige zwei Bekannte mit. Das Trio griff den Ex Freund in der Wohnung an. Dabei stürzte der Mann in den Glaseinsatz einer Tür und zog sich Schnittverletzungen an den Beinen zu. Das Trio flüchtete und konnte wenig später von der hinzugerufenen Polizei festgestellt werden. Den Hund hatten sie im Übrigen nicht dabei, er war bei dem Opfer in der Wohnung verblieben. (JS)

