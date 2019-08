Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tank angebohrt

Erfurt (ots)

Auf dem Parkplatz am Schwimmbad in Möbisburg bohrten Diebe den Tank eines Lkws an. Insgesamt fehlen 120 Liter Diesel. Wieviel davon ins Erdreich gelangt ist und wieviel gestohlen wurde, ist aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.200 EUR geschätzt.

