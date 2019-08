Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Demontiert

Erfurt (ots)

Heute Morgen stellte ein Mitarbeiter einer Firma im Bereich Hohenwinden fest, dass Teile von LKWs demontiert wurden. Unbekannte machten sich in der Nacht an den Daimlern zu schaffen. Sie hatten es auf Katalysatoren inkl. Partikelfilter und Lambdasonden abgesehen. Um an die Fahrzeuge zu gelangen verschafften sich die Diebe zu dem Firmengelände. Zur Höhe des Beuteschadens können noch keine Angaben gemacht werden. (JS)

