Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beleidigt und angegriffen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in einer Bar in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Ein 18- und ein 30-Jähriger gerieten mit einem Unbekannten in Streit, wobei der Fremde den 31-Jährigen aufgrund seiner Hautfarbe beleidigte. Der 18-Jährige griff ein und die beiden gerieten aneinander, wobei der junge Mann den Fremden ins Gesicht schlug. Das T-Shirt und die Armbanduhr des 18-Jährigen wurden bei den Handgreiflichkeiten beschädigt. Nach der Auseinandersetzung verließ der Unbekannte das Lokal. Die Ermittlungen zu dem Täter (170-175cm, kurze dunkelblonde Haare, Jeans, T-Shirt, vermutlich eine Verletzung unterhalb des rechten Auges) dauern noch an. (JS)

