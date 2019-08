Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handy aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Die Vergesslichkeit einer 49-Jährigen kam ihr am Samstag teuer zu stehen. Nachdem die Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ihren Audi zur Mittagszeit im Parkhaus am Domplatz abgestellt hatte, besichtigte sie die Erfurter Innenstadt. Bei der Rückkehr fiel der Dame auf, dass sie vergessen hatte, die Fensterscheibe ihrer Fahrertür zu schließen. Das im Auto zurückgelassene Handy wurde in der Zwischenzeit durch einen unbekannten Täter entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell