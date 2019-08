Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Zum Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades kam es am Samstagmorgen vor dem Kaufland in der Leipziger Straße. Die Viertelstunde, die das Fahrrad angeschlossen war, nutzte der Dieb, knackte das Schloss und entkam mit dem Rad. Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Süd. (M.C.)

