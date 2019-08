Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zufallsfund Marihuana

Sömmerda (ots)

Am 11.08.2019 gegen 08:00 Uhr fühlte sich ein Anwohner der Straße des Aufbaus in Sömmerda in seiner Ruhe gestört. Ein Nachbar schrie wild in seiner Wohnung umher. In der Wohnung wurde ein 27-jähriger angetroffen und zur Ruhe belehrt. In der Wohnung wurden jedoch 4g Marihuana aufgefunden, was dem jungen Mann ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einbrachte.

