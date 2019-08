Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handbremse vergessen

Erfurt (ots)

Am Freitag staunten Polizisten in der Innenstadt nicht schlecht, als sie im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes Augenzeugen eines Verkehrsunfalls wurden. Der 72-jährige Fahrer eines Citroen war ausgestiegen, um die Beamten nach dem Weg zu fragen. Hierbei vergaß der Mann jedoch, die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug rollte in der Folge gegen ein Verkehrsschild und die ausgestellte Dekoration eines ansässigen Geschäfts. An dem Laden und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden, glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Das Auto des Unfallverursachers musste im Anschluss abgeschleppt werden.(NJ)

