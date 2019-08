Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Niesen führt zu 20.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Weil ein Busfahrer Donnerstagnachmittag plötzlich nießen musste, verursachte er etwa 20.000 Euro Sachschaden. Er war gerade mit einem Linienbus in der Hans-Loch-Straße von Erfurt unterwegs, als das Unglück passierte. Durch das Nießen verriss er das Lenkrad und steuerte den Bus geradewegs in einen BMW, der am Straßenrand parkte. Anschließend schob er das Auto noch mehrere Meter vor sich her. Glücklicherweise wurde trotz des erheblichen Schadens niemand verletzt. (JN)

