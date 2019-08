Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter mit Einsatz

Erfurt (ots)

Mit so viel Einsatzbereitschaft eines Mitarbeiters hatte ein unbekannter Dieb wahrscheinlich nicht gerechnet, als er am Donnerstagabend in einem Supermarkt im Erfurter Süden vier Schnapsflaschen stehlen wollte. Der 32-jährige Verkäufer hatte den Unbekannten beim Diebstahl beobachtet und anschließend darauf angesprochen. Als der Dieb flinke Füße bekam, sprang der 32-Jährige dem Unbekannten kurzerhand auf den Rücken. Beide verloren das Gleichgewicht und stürzten. Nach einer Rangelei konnte sich der Dieb schließlich losreißen und unerkannt flüchten. Der Verkäufer musste zur Versorgung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. (JN)

